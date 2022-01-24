夹在乌克兰与俄罗斯之间 顿内茨克青年不看好未来

（法新社乌克兰顿内茨克23日电） 亲俄罗斯的分离主义者来到乌克兰东部占领顿内茨克时，切博塔列夫（Ruslan Chebotayev）只有10岁。他与其他年轻人说，这场挑起战斗的行动夺走了他们的希望和未来。

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顿内茨克（Donetsk）这座工业城市不时响起炮击声，年轻的居民对于坦克隆隆驶过街头已经见怪不怪，宵禁下只余一片诡异的静寂。

切博塔列夫接受法新社访问时说：「我在顿内茨克的整个童年都充满战争的声音：炮击、坦克在城里行驶的声音。」冬雪一下，这座饱受战争创伤的城市就一片白茫茫。 现年17岁的切博塔列夫还是学生，他在市中心一座苏联革命家列宁（Vladimir Lenin）的雕像旁说：「我渴望和平很久了。我受够战争了。」 但如今欧洲和美国对俄罗斯在乌克兰边境集结部队的行为提出警告，和平的希望尤其渺茫，而这只是近10年战事夺走1万3000条人命后的最新发展，其中许多死者是顿内茨克居民的亲朋好友。 20岁的学生契柏托（Daniil Chebotok）很想离开，他说：「说来伤心。起初很可怕，后来就习以为常。现在，爆炸、枪击都已经很普通了，甚至感觉很熟悉。」 这个地区原本属于乌克兰，但亲俄的分离主义分子于2014年占领行政大楼，宣布成立顿内茨克人民共和国，首都也称顿内茨克。在距离市中心不远处，仍有人因枪击而丧命。 20岁的布立兹纽克（Maxim Bliznyuk）说：「现况太荒谬了。我们甚至不知道为什么要打这场仗。」 除了对情势恶化的担忧愈来愈深，在分离地区的政治领袖颁布新政令后，年轻人也得准备上前线。支持分离主义的顿内茨克当局去年强制18岁以上男子都须服6个月兵役。 切博塔列夫表示，「我心理上有准备」，但他希望上大学能让他取得豁免。他这一代的年轻人，生活经常被战争搞得天翻地覆。

在乌克兰其他地区，与切博塔列夫同龄的人也许会去夜店玩，而顿内茨克却是一座鬼城。 他抱怨：「我还年轻，我也想晚上出门，但我不能。我们一点自由都没有。」

20岁的医科学生卡普什纳（Nastya Karpushina）说，生活在不被正式承认的领土上，让事情更加复杂。她表示：「我们必须交出很多文件才能旅行，还不确定是否走得了。压力很大。」

在顿内茨克，少数几家企业掌控了人民的生活，只有一家手机业者在营运，唯一的银行也利用垄断地位来强行实施自己的条款。 要前往乌克兰控制的领域几乎不可能，许多人将俄罗斯视为唯一的出路，尤其俄罗斯政府已简化了取得护照的程序。 契柏托想申请俄罗斯护照，期盼在亚洲当医生。 他说：「若我们仍属于乌克兰，那当然还有生活前景。但现在，很不幸地，这些前景实质上都变了。」

© 2022 AFP