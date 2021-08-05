夺牌选手心理压力大 心理健康议题获热烈讨论

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（法新社东京5日电） 东京奥运在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情全球延烧之际举办，注定它在历史上独特的地位，体育选手的心理健康也成为公开讨论的议题。

美国体操天后拜尔丝（Simone Biles）的心理健康问题就在这次奥运引发热烈讨论；英国「蛙王」比提（Adam Peaty）宣布将休假一个月，调养心理健康。

拜尔丝决定退出6项体操项目决赛中的其中5项，有许多人力挺她的决定，但也受到其他人讪笑。

24岁的拜尔丝说：「我的心理和身体健康比我能赢得的奖牌还重要。」拜尔丝生涯夺下奥运4面金牌，累积7面奥运奖牌。

英国泳将比提本周初宣布暂别泳池，并提到拜尔丝退赛的心理问题时说「压力真的很大」。

比提在推特发文说：「这不是一般的工作。压力真的很大，金钱买不到快乐。」比提在东奥拿下两金一银。

他说：「我决定休假，因为就我记忆所及，我一直非常努力。我平均每年仅休息2星期，过去7年都是如此。」

在东奥夺5金的美国游泳选手德莱赛尔（CaelebDressel）也表示，在奥运面临「可怕的」压力和期待。

「每天早上我起床，从我口中说出的第一句话不是『喔，我好兴奋』，有时候是『今天一定会很糟糕』。」

认为心理疾病是软弱表现的污名，让心理健康议题一直到近期还是笼罩在阴影下，尽管运动员面临的压力日益受到关注，依旧有人对比提的声明给予负面批评。

联合国儿童基金会（UNICEF）执行主任佛尔（Henrietta Fore）感谢拜尔丝「做为榜样，告诉全世界将心理健康放在优先是可以接受的」。

© 2021 AFP