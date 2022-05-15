夺生涯第1000场胜利 乔科维奇闯罗马网赛冠军赛

（法新社罗马14日电） 塞尔维亚的世界球王乔科维奇今天以6比4、6比3直落二击败挪威选手路德，并靠着这场他生涯第1000场胜利，闯进罗马网赛冠军赛。

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乔科维奇（Novak Djokovic）在击败路德（Casper Ruud）后，接下来将与今年蒙地卡罗大师赛（Monte Carlo Masters）冠军得主希腊选手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）争夺冠军。

在收下蛋糕纪念获得生涯第1000胜之际，乔科维奇用义大利语说：「如果我能选两个地方，来庆祝我拿下生涯第1000胜，那就是塞尔维亚和罗马。」

「让我们再拚一个1000胜吧。」

在这个月底将参加法网大满贯赛的乔科维奇，现在正力拚生涯第6座罗马网赛冠军。乔科维奇在这个他最喜爱的场地之一，击败世界排名第10的路德，第12度闯进罗马网赛的男单冠军赛。

34岁的乔科维奇13日以直落二击败加拿大选手奥格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime），世界排名高居第一的周数累积达到370周，继续写下历史新页。

这场击败路德的比赛，乔科维奇首盘迅速取得4比0领先，扬长而去。路德虽曾打出一些好球，但始终无法真正带给乔科维奇威胁。

次盘，乔科维奇在第8局破了路德的发球局，最终顺利拿下胜利。

赛后，乔科维奇在场边接受访问时补充说：「我认为我在这场比赛的前4局和最后4局打得非常好，希望我能带着这样的状态进到明天的决赛。」

乔科维奇和西西帕斯的对决，将重演去年法网冠军赛的戏码，当时乔科维奇在5盘大战后胜出，成功夺下冠军。

乔科维奇说：「他（西西帕斯）一定处于绝佳的状态。过去几年里， 他一直都是红土球场表现最好的前2名或前3名球员�我已经预料会在球场上有场大战，但我也做好了准备。」

目前世界排名第5的西西帕斯在4强赛以4比6、6比3、6比3逆转击败德国好手兹韦列夫（Alexander Zverev），闯进这次罗马网赛的冠军赛。

© 2022 AFP