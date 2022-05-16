奇异博士2续发威 续当北美票房一哥

（法新社洛杉矶15日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天通报，「奇异博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）周末有6100万美元进帐，蝉联北美冠军宝座。

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13至15日期间北美票房排名第2的是动作喜剧动画片「坏蛋联盟」（The Bad Guys），这部由山姆洛克威尔（Sam Rockwell）、奥卡菲娜（Awkwafina）等人幕后配音的作品，有690万美元表现。

连续第2个周末排名第3的是「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2），票房460万美元。

第4名是改编自恐怖大师史蒂芬金（Stephen King）作品的「燃火的女孩」（Firestarter），吸金380万美元。

柴克艾弗隆（Zac Efron）主演的「燃火的女孩」在影评网站「烂番茄」（Rotten Tomatoes）仅拿下12%好评；反观排名第5的「妈的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）则有96%，上映第8个周末有330万美元表现。

第6名至第10名的电影依序为：「怪兽与邓不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore），240万美元；「失落谜城」（The Lost City），170万美元；「北方人」（The Northman），170万美元；「家庭疯狂露营」（Family Camp），140万美元；「超吉任务」（The Unbearable Weight of Massive Talent），110万美元。

© 2022 AFP