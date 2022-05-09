奇异博士2超会赚 缔造北美今年最佳开片成绩

（法新社洛杉矶8日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天通报，「奇异博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）周末开片爽赚约1.85亿美元。

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分析家表示，这代表着本年度最佳周末开片成绩，COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行年代以来第2佳，也是影史上第11佳。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）说：「以漫威（Marvel）自己的霸主水准，这是另一个亮眼的开片佳绩。」

「奇异博士2：失控多重宇宙」的拉抬下，周末票房总额进一步证明了好莱坞已走出疫情暗黑年代，数字是去年同一个周末2200万美元的近10倍。

「奇异博士2」将动作喜剧动画片「坏蛋联盟」（The Bad Guys）挤下蝉联了2周的票房龙头宝座，后者6日至8日期间有980万美元表现。

排名第3的是同样自上周下滑一个位置的合家欢片「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2），票房620万美元。

哈利波特前传最新章「怪兽与邓不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）同样下滑一个位置，以400万美元成绩排第4。

而多重宇宙似乎是目前最讨喜的题材，杨紫琼演出的「妈的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）以330万美元位居第5。

第6到第10的电影依序为：「北方人」（The Northman），280万美元；「失落谜城」（The Lost City），250万美元；「超吉任务」（The Unbearable Weight of Massive Talent），150万美元；「记忆杀神」（Memory），120万美元；「斯图教父」（Father Stu），80万美元。（译者：蔡佳敏/核稿：陈政一）

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