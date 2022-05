奇异博士2 连续三周称霸北美票房

(法新社洛杉矶22日电) 北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天通报,「奇异博士2:失控多重宇宙」周末以约3160万美元成绩持续称霸北美票房,「唐顿庄园:全新世代」则堂堂登上亚军。

「奇异博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)上映3周以来,在美加累计有3.42亿美元表现,海外有4.61亿美元收入,全球票房总计来到8.03亿美元。

「唐顿庄园:全新世代」(Downton Abbey: A New Era)则有稳健的1600万美元成绩。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」(Franchise Entertainment Research)负责人葛罗斯(David A. Gross)说,「这是绝佳的开片成绩」。他还注意到,「唐顿庄园:全新世代」有近半的买票观众年纪都在55岁(含)以上。

20至22日期间排名第3的是动作喜剧动画片「坏蛋联盟」(The Bad Guys),进帐610万美元。

合家欢片「音速小子2」(Sonic the Hedgehog 2)自上周末下滑1个位置来到第4,收入390万美元。

第5的是最新恐怖片「们」(Men),票房330万美元。这部由「人造意识 」艾力克斯嘉兰(Alex Garland)执导、杰西伯克利(Jessie Buckley)主演的作品,在影评网站CinemaScore得到罕见的D+成绩。

第6至第10名的电影依序为:「妈的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once),310万美元;「怪兽与邓不利多的秘密」(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore),190万美元;「燃火的女孩」(Firestarter),190万美元;「失落谜城」(The Lost City),150万美元;「北方人」(The Northman),100万美元。

