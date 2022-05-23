奇异博士2 连续三周称霸北美票房

（法新社洛杉矶22日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天通报，「奇异博士2：失控多重宇宙」周末以约3160万美元成绩持续称霸北美票房，「唐顿庄园：全新世代」则堂堂登上亚军。

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「奇异博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）上映3周以来，在美加累计有3.42亿美元表现，海外有4.61亿美元收入，全球票房总计来到8.03亿美元。

「唐顿庄园：全新世代」（Downton Abbey: A New Era）则有稳健的1600万美元成绩。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）说，「这是绝佳的开片成绩」。他还注意到，「唐顿庄园：全新世代」有近半的买票观众年纪都在55岁（含）以上。

20至22日期间排名第3的是动作喜剧动画片「坏蛋联盟」（The Bad Guys），进帐610万美元。

合家欢片「音速小子2」（Sonic the Hedgehog 2）自上周末下滑1个位置来到第4，收入390万美元。

第5的是最新恐怖片「们」（Men），票房330万美元。这部由「人造意识 」艾力克斯嘉兰（Alex Garland）执导、杰西伯克利（Jessie Buckley）主演的作品，在影评网站CinemaScore得到罕见的D+成绩。

第6至第10名的电影依序为：「妈的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once），310万美元；「怪兽与邓不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore），190万美元；「燃火的女孩」（Firestarter），190万美元；「失落谜城」（The Lost City），150万美元；「北方人」（The Northman），100万美元。

© 2022 AFP