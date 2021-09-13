奈及利亚再传大型劫狱案 240名囚犯脱逃

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（法新社奈及利亚阿布加13日电） 西非国家奈及利亚监狱发言人今天表示，昨天晚间多名全副武装的枪手冲进该国中部科吉州（Kogi state）的1座监狱，并一口气释放数百名囚犯。

奈及利亚惩教局（Correctional Service）发言人伊诺博尔（Francis Enobore）透过声明称：「位于科吉州卡巴（Kabba）的中型安全拘留中心遭到未确定身份的枪手攻击，240名囚犯被强行释放。」

事件发生于格林威治标准时间12日晚间10时45分左右，当时多名攻击者与武装警卫「发生激烈枪战」；该所监狱关押294名囚犯，其中包括224名尚未受审的嫌疑犯。

伊诺博尔说，当局正全力调查，以追捕逃离监狱的囚犯。

多年来，奈国中部和西北部地区一直饱受犯罪集团威胁。

上周末，赞法拉州（Zamfara state）一座军事基地也遭到袭击。数名枪手闯入基地，杀害12名安全部队人员。

在奈国，大规模逃狱事件也并不罕见。

今年4月5日，南部伊莫州（Imo）的奥威瑞监狱（Owerri prison）监狱遭帮派分子以爆破装置攻击，造成超过1800名囚犯脱逃，成为该国家史上最重大的逃狱案之一。

此外，圣战组织博科圣地（Boko Haram）2009年在奈国东北部发动叛乱以来，也曾多次劫狱，以释放遭拘押的同伙。

除了中部与西北部犯罪集团，以及东北部的圣战组织，疲于奔命的奈国安全部队还要应付东南部的分离势力。今年内，东南部地区至少有127名警察和安全人员被杀，数十个警察局遭夷为平地。

© 2021 AFP