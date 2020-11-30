奈及利亚农场工人遇袭至少110死 疑圣战士所为

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（法新社奈及利亚迈杜古利29日电） 联合国人员今天表示，奈及利亚东北部28日发生袭击农场工人事件，造成至少110人死亡，被认为是圣战士所为。这是今年平民死亡最惨重的一场袭击。

攻击事件发生在圣战士作乱10多年的波诺州（Borno State），并且和这个州举行拖延已久的地方选举同一天。

联合国驻奈及利亚人道事务协调员卡隆（Edward Kallon）在声明中表示：「非国家武装团体在波诺州首府迈杜古利（Maiduguri）附近的村庄，对平民发动可怕的袭击，让我感到愤怒和震惊。」

「在这次袭击中，至少110名平民遭到无情杀害，许多人受伤。」

最初死亡人数为43人，然后又有至少70人死于28日的大屠杀。

有些当地人把这次袭击归咎于伊斯兰激进团体博科圣地（Boko Haram）武装分子所为，但是布莱尔研究所（Tony Blair Institute）分析家布卡提（Bulama Bukarti）说，恐怖组织「伊斯兰国西非省」（ISWAP）在当地更为活跃，「可能是罪魁祸首」。

这波暴力攻击集中在波诺州首府迈杜古利附近的科舒贝村（Koshobe），袭击者锁定收割稻米的农场工人。亲政府的反圣战士民兵表示，袭击者绑住这些劳工，割开他们的喉咙。

卡隆说，袭击者是「骑摩托车的武装人员」，也攻击这个地区的其他社区。（译者：林沂锋/核稿：杨昭彦）

© 2020 AFP