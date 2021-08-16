奈及利亚大学校园惊传枪击 3死20人被掳

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（法新社奈及利亚卡诺16日电） 西非国家奈及利亚的一所农业大学惊传枪击案，枪手在校内杀害3人，另绑架20人，其中包括15名学生。这也是自去年底以来，该国最新的一起校园集体绑架案件。

奈及利亚西北部与中部经常发生武装帮派分子洗劫村庄、盗走牲畜和绑架勒赎事件，但今年初以来他们逐渐把目标转向各级学校。

奈国西北部赞法拉州（Zamfara state）一间农业大学职员表示，15日晚间10时左右，多名身分不明的枪手攻击校园，他们杀了1名警察和2名保全人员，另外还「绑架20人，其中包括15名学生」，另5名肉票则是学校教职员及其家属。

另名学校职员也证实，枪手闯入校园后，挟持多名人质，并「射杀了3名保安人员」。

校方指出，他们于16日早上接获一通绑匪来电，称他们手上有20名人质。

自去年12月起，奈国各州陆续发生绑架案，大约1000名学童和学生被掳走。多数肉票在地方官员和绑匪谈判后获释，但仍有一些人遭到挟持。

最近一次的大规模集体绑架案发生在7月，当时枪手绑架卡杜纳州（Kaduna state）寄宿学校伯特利浸信会中学（Bethel Baptist High School）的140名学生。

© 2021 AFP