奈及利亚天主教堂惨遭血洗 逾50名信徒丧生

（法新社奈及利亚拉哥斯5日电） 西非国家奈及利亚当局表示，南部翁多州（Ondo）的1座天主教堂今天遭到多名携带炸药的枪手攻击，造成至少50名信徒身亡，另有多人受伤。

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法新社报导，这次罕见攻击事件发生在奥沃镇（Owo）的圣方济天主教堂（St. Francis Catholic Church），当时教堂内正进行晨祷。 事发后，教宗方济各发布声明说，他在庆祝五旬节（Pentecost）期间获悉奈国「数十名信徒丧生」，其中包括多名儿童。

声明称，「事件细节仍待厘清，教宗正为受害者和奈及利亚祈祷。」

目前尚无任何组织出面承认犯案；攻击动机和确切死亡人数也尚待调查。

奈国总统布哈里（Muhammadu Buhari）谴责，这是一起「针对信徒、令人发指的杀戮案件」。

翁多州警局发言人奥登拉米（Ibukun Odunlami）则称，枪手利用炸药攻击教堂，造成许多信徒身亡。

一名目击者告诉法新社，至少20名信徒在攻击中丧生，事发当时「我经过那里，听到教堂内传出巨大爆炸声与枪声」，且他看到教堂内至少有5名枪手，之后他因害怕而逃离现场。

一般来说，在翁多州和西南部其他地区，枪支暴力和炸弹攻击事件相当罕见。不过，在奈国东北部，军方正设法敉平长达12年的圣战份子叛乱；西北部有帮派斗争；东南部则有分离主义份子作乱。

© 2022 AFP