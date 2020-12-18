奈及利亚学校集体绑架案 男学生344人获释

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（法新社奈及利亚坎卡拉17日电） 奈及利亚西北部卡齐纳州一所学校最近遇袭，数百名学生被掳，圣战组织博科圣地声称是他们所为之后，当地官员表示，今天有300多名男学生获释。

卡齐纳州（Katsina）坎卡拉（Kankara）乡下一所学校11日遭到攻击，初步认定是罪犯所为；当地有名的强盗已恐怖滋扰多年。

不过，圣战团体博科圣地（Boko Haram）则声称卡齐纳州袭击案是他们干的。2014年在奇博克（Chibok）有276名女学生被绑架，就是博科圣地在幕后操作。

经6天折磨后，当地官员表示，男学生已获释。

州长马塞瑞（Aminu Bello Masari）表示，344名学生目前已和安全主管单位在一起，今晚将移往卡齐纳。他们会受到适当医疗照顾，之后再与家人团聚。

究竟最初有多少学生被掳，目前仍未确定，也不清楚是否所有被绑学生都获释。

博科圣地今天公布的一段影片中，一名焦虑的青少年表示，他是520名遭绑的学生之一。

安全单位一名消息人士说：「没人能够说出被绑学生的精确人数。」他又说，在歹徒与政府谈判后，这些男学生被丢在森林中。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP