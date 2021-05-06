奈及利亚学生绑架案 29人惊魂2个月后获释

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（法新社奈及利亚卡诺5日电） 奈及利亚官员今天指出，2个月前遭持枪匪徒绑票的北部近30名学院学生，已经顺利获释。

3月11日，北部卡杜纳州的联邦森林机械化学院（Federal College of Forestry Mechanization）发生学生绑票事件，是奈及利亚去年底以来一连串针对各级学校的大规模绑架事件的最新一起。

最初有39名学生遭掳，事发后几周维安部队陆续找到10人，但其余29人下落不明。

地方安全官员阿鲁万（Samuel Aruwan）在声明中指出：「卡杜纳州警察指挥部（Kaduna State Police Command）已向州政府报告，联邦森林机械化学院其余遭绑学生已获释放。」

法新社报导，声明未详述这些学生是如何获释。

路透社则报导，最新获释的这批学生是今天晚间抵达卡杜纳市警察总部，一个个看上去疲惫、绝望，身上衣服又脏又破。其中一名女学生无法单独行走，需要人搀扶进入大楼；另一人则被紧急送医。

警察并未开放记者采访获释学生。

奈及利亚总统布哈里（Muhammadu Buhari）对学生获释表示欣慰，并要求绑匪释放其他受害者。

奈及利亚中、北部的重度武装帮派近几年来升高攻击频率，以掠夺村庄、抢夺牛只和绑票来换取赎金。

而他们近期目标转向乡下各级学校，动手绑架学生。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP