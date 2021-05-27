奈及利亚尼日河船只超载沉没 逾150人失踪

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（法新社奈及利亚卡诺26日电） 奈及利亚地方官员表示，1艘开往市集的超载船只今天在西北部的尼日河（Niger River）沉没，船上逾150人恐凶多吉少。

国家内陆水道局（National Inland Waterways Authority）官员柏玛（Yusuf Birma）向记者表示，这艘船是在中部尼日州（Niger State）和西北部凯比州（Kebbi State）瓦拉镇（Wara）之间航行时沉没。

柏玛说：「这艘船当时搭载180名乘客，超过船的承载量。」

「仅20人被救起，4人确认丧生，还有156人下落不明，据信都在水里。」

总统布哈里（Muhammadu Buhari）表示，这起事故「相当惨重」，并给予家属慰问。不过他并未在声明中提供死伤人数确切数字。

船难在奈及利亚水道时有所闻，肇因多为超载、天候恶劣和缺乏维护，今天的船难事件是近期意外中死亡人数最多的事故之一。

柏玛表示，事发当下，乘客正在前往尼日州地方政府博尔古区（Borgu）马雷雷（Malele）市集途中，不料船只在启航1个小时后沉没。

柏玛说：「这艘船为木造，老旧且相当脆弱，当我们提醒他们减少载客人数时，这些人（船长们）都不听劝。」

当地官员稍早表示，肇事原因为超载，因为这艘船原本最多只能渡运80人。这名官员还说，这艘船当时也装了许多来自1座金矿的沙包。（译者：李佩珊/核稿：徐睿承）

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