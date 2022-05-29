奈及利亚教堂发放食物发生踩踏事件 酿逾30死

（法新社奈及利亚首都阿布加28日电） 非洲国家奈及利亚南部哈考特港一座教堂今天发生踩踏事件，造成30多人丧生。教堂当时正举办年度慈善活动准备发放食物，众多民众在推挤之下发生不幸。

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警方与目击者表示，事发地点在河州（Rivers State）港市哈考特（Harcourt），当时民众正疯狂涌入活动现场；踩踏事故发生后，鞋子和拖鞋散落一地。

河州警方表示，教堂当时正在为当地贫民发放食物和礼物，现场情况突然失控。

警方在声明中说，「不幸地，群众变得喧嚣噪动而不受控制，主办单位想方设法要让群众恢复理智，但徒劳无功。有31人在这起事件中丧生。」

社群媒体上发布并经法新社核实的照片显示，哈考特市军医院外面，家属们一面哭泣，一面照顾伤患，其中有许多是孩童。

目击者描述，事发时，人群疯狂从狭窄的大门涌入，引发这起踩踏事件。

警方表示，正展开犯罪调查。

近几年来，奈及利亚发生多起有关食物发放的踩踏悲剧，包括去年在北部波诺州（Borno State）一个援助机构的粮食计画也发生踩踏事件，有7名妇女被踩死。

奈及利亚是非洲人口最多的国家，也是非洲最大的石油生产国，哈考特港则为奈及利亚主要的石油转运枢纽。（译者：纪锦玲）

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