奈及利亚数百学生被绑 博科圣地坦承犯案

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（法新社奈及利亚卡诺15日电） 奈及利亚西北部卡齐纳州一所中学遭袭击，数百名学生失踪。圣战组织博科圣地今天宣称，此案是他们所为。奈国总统布哈里老家就在卡齐纳州。

博科圣地（Boko Haram）的首脑席考（Abubakar Shekau）发布语音讯息说：「我是席考，卡齐纳州绑架案是我们的兄弟策划。」2014年奇博克（Chibok）数百名女学生被绑架也是他们干的。

自卡齐纳州（Katsina）的男校州立政府科学中学（The Government Science Secondary School）11日晚间遭攻击至今，至少仍有333名学生下落不明。

超过100名骑着摩托车的枪手闯入位于坎卡拉镇（Kankara）北方这所地处偏远的学校，迫使学生四散奔逃并躲在附近的树丛里。

有些学生逃过一劫，不过也有不少人被抓，分成好几组被带走。

这起绑架案发生在总统布哈里（Muhammadu Buhari ）的家乡，他谴责博科圣地组织的攻击并下令加强维护学校的安全，而卡齐纳州的各级学校则停课。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP