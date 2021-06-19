奈及利亚模特儿进军国际伸展台

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（法新社拉哥斯19日电） 近年来，国际时装周伸展台上模特儿不乏非裔面孔，奈及利亚的时装周也逐渐受到瞩目。当地正在举行一场寻找未来面孔的国际模特儿选拔赛。

曾经是顶尖模特儿，目前经营模特儿经纪公司的伊丽莎白艾罗霍尔（Elizabeth Elohor）相信，未来的面孔一定是非裔。

伊丽莎白艾罗霍尔2004年回到奈及利亚，成立当地第一家模特儿经纪公司，当时非洲大陆还没有时装周，本土设计师很少，高档时装也不多。

如今在「未来非洲面孔」选拔赛中，伊丽莎白艾罗霍尔希望可以把选拔未来人才，从奈及利亚扩大到非洲其他地区。

2000年以前女性杂志封面鲜少非裔面孔，除了少数知名人物像是「黑珍珠」娜欧蜜坎贝尔（Naomi Campbell）、唐妮亚鲁纳（Donyale Luna）、贝芙莉约翰逊（Beverly Johnson）。

非洲模特儿世界的转捩点在2010年，当时南非和奈及利亚举办时装周，获得「挑剔的」时尚界认可为国际级。

近来的「黑命关天」（Black Lives Matter）运动，以及知名的提倡非裔女性之美活动也有助改变全球的趋势。

不过，种种原因还是不脱经济。

伊丽莎白艾罗霍尔表示：「国际设计师品牌像是路易威登（Louis Vuitton）、义大利时尚品牌D&G（Dolce & Gabbana）、Balmain等等，开始了解他们的客户其实很多来自非洲。」

19岁的托比默默（Tobi Momoh）是非洲崛起的新一代模特儿。

「长大后我以为自己也会像其他女孩一样，毕业后，找不到工作。但伊丽莎白在街上发现我，她寻求我母亲的允许，签下了我到她的经纪公司。」

托比默默当年拿下「非洲精英模特儿选拔赛」（Elite Model Look Africa）时，才15岁，从此进入伸展台世界，在米兰和巴黎走秀，也担任好几个国际经纪公司的模特儿。

伊丽莎白也深知这点：「我们的美女将攻占伸展台。」

© 2021 AFP