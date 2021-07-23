奈及利亚男篮热身赛爆冷宰美国 盼东奥夺得奖牌

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（法新社奈及利亚首都阿布加23日电） 奈及利亚因男足曾于奥运摘金的历史性成就，足球风气向来鼎盛，不过这个非洲国家如今则是殷切期盼，在热身赛爆冷力擒美国的男篮能在东京奥运赢得殊荣。

1996年在美国亚特兰大举办的夏季奥运，位于西非人口2亿1000万的奈及利亚缔造历史，当时奈国男足队力挫全球数一数二的劲旅阿根廷队而镀金，创下非洲国家首度赢得奥运足球金牌的纪录。

25年后，奈及利亚男足与女足于资格赛就被淘汰而无缘东奥，其他项目包括男篮等被寄予夺牌的厚望，因奈国男篮在东奥前的多场热身赛中爆冷击败强敌，若干比赛结果跌破众人眼镜，因此背负着全国上下的殷切期盼。

2012年伦敦奥运，奈及利亚男篮曾以73比156惨败给众星云集的美国；不过，如今世界排名第22的奈及利亚，日前在东奥热身赛却以90比87爆冷击败杜兰特（Kevin Durant）等NBA球星在阵的美国队。

在另一场热身赛，奈及利亚更以94比71大胜世界排名第4的阿根廷队。

执掌奈国男篮兵符的布朗（Mike Brown）也是颇有来头，他曾是洛杉矶湖人与克里夫兰骑士的总教练。布朗说：「我们还没赢球，但我觉得，我可以鼓舞整个非洲大陆，我们不是来吸收经验的，我们去东京是为了赢。」

犹如奈国的足球队，男篮队的阵容多数也是散居海外征战NBA的球员，每个位置的战力都颇有深度，像是效力迈阿密热火的文森（Gabe Vincent）、阿休瓦（Precious Achiuwa）与欧克帕拉（KZ Okpala）；明尼苏达灰狼的后卫奥柯吉（Josh Okogie）和底特律活塞的中锋欧卡佛（Jahlil Okafor）等。

奈及利亚国家队前队长奥德杰（Olumide Oyedeji）说：「他们（奈国男篮队球员）没有机会替名将如云的美国队效力，但如今他们全都想穿上奈及利亚的战袍，因为他们将在奥运亮相，这对于他们将来的资历大有助益。」

奈及利亚体育部长戴尔（Sunday Dare）说：「延宕的2020东京奥运揭幕前夕，这种士气大振的表现是奈及利亚队将站上奥运颁奖台的大利多，乐见我们的运动员在各个项目的进步，我坚信我们大多数的运动员将在本届奥运与未来的国际赛事穿金戴银。」

© 2021 AFP