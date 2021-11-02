奈及利亚高楼工地倒塌已知4死 恐数十人被埋

（法新社拉哥斯1日电） 奈及利亚商业大城拉哥斯（Lagos）一栋兴建中的高楼今天轰然倒塌，已知至少4人丧命，恐怕另有数十人被埋在瓦砾堆下。

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拉哥斯是奈及利亚最大的商业城市，有近2000万人口，而楼塌事发地点伊柯伊（Ikoyi）地区是拉哥斯最富裕的住商混合区之一。

在现场的法新社记者说，有一具挖土机推开混凝土板，在21层的大楼残骸中搜索。

负责救援事务的官员表示，建物倒塌时，许多工人被困在里面，但无法证实受困人数。

奈及利亚国家紧急事故管理署（NEMA）官员费林罗伊（Ibrahim Farinloye）说，目前已救出4人，并挖出4具遗体。

拉哥斯州州长森武-奥卢（Babajide Sanwo-Olu）晚间呼吁大众冷静，救援行动在夜幕降下后仍继续进行。

28岁的泥水匠约翰（Wisdom John）表示，他有幸逃出，身上只有几道划伤，因为大楼塌成一堆土石、楼板相叠时，他正好在一楼。

约翰坐在救护车里接受治疗时说：「今天有超过50人上工，工头也在。我们只能狂跑。」

26岁的现场工人阿贾布（Peter Ajagbe）表示，大概有40人在里面，他看到10具遗体，他的一名伙伴也死了。

有军人在事故地点附近拦阻围观救援行动的群众。数十名愤怒的当地居民和工人在事发后聚起来帮忙救人，许多人哭叫，批评救援来得太慢。

拉哥斯州警方表示，现在要判断楼塌原因，为时过早。森武-奥卢已下令调查起因。

拥有2亿人口的奈及利亚是非洲大国，但在拉哥斯和其他城市，由于建材不符标准、疏忽及不遵守建筑法规，建筑倒塌事故时有所闻。 2014年，拉哥斯一处教会招待所倒塌，超过100人罹难，多数是南非人，是历来最严重的事故之一。事后调查发现，这栋招待所是违章建筑，结构上有缺陷。

2016年，奈及利亚东部的乌约市（Uyo）一座教堂屋顶塌落，至少60人死亡。

© 2021 AFP