奈国女学生绑架案7周年 逾百人仍下落不明

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（法新社拉哥斯14日电） 国际特赦组织今天表示，激进组织博科圣地（Boko Haram）圣战士7年前在奈及利亚东北部城镇奇博克（Chibok）绑架数百名女学生，迄今仍有逾百人下落不明。

2014年4月14日，博科圣地枪手在奈及利亚波诺州（Borno）偏乡城镇奇博克，绑架276名「政府女子中学」（Government Girls Secondary School）女学生，她们的年龄介于12至17岁之间。

自奇博克事件后，奈国北部地区又发生数起学童集体绑架案，导致这个识字率及入学率原已很低的地区有数百所学校关闭。

国际特赦组织（Amnesty International）发表声明指出：「尽管多数女孩已经逃脱，或在之后获释，但有逾百名女孩仍被囚禁。」

国际特赦组织还表示，自去年12月以来，奈国北部至少发生5起学童集体绑架案，进一步攻击的威胁导致该地区约600所学校关闭。

国际特赦组织奈及利亚主管欧吉科（Osai Ojigho）指称：「无论当局采取何种措施遏止这股（绑架）浪潮，都没有奏效。」

欧吉科指出：「奈国当局未能保护学童免于最近攻击，清楚显示（他们）未从奇博克悲剧学到教训。」

© 2021 AFP