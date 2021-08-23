奉耶稣之名结束封城 雪梨教会违规礼拜被重罚

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（法新社雪梨23日电） 澳洲警方今天批评雪梨一所教会公然违反COVID-19（2019冠状病毒疾病）封城令，在疫情热区举办60人礼拜，对教会祭出5000澳元（约新台币10万元）罚款。

违反COVID-19封城令的教会隶属总部位在奈及利亚拉哥斯（Lagos）的国际宗教团体「基督使馆」（Christ Embassy）。基督使馆过去曾宣传COVID-19阴谋论。

当地警方昨天接获居民检举后，前往雪梨西部黑镇市（Blacktown）的基督使馆雪梨分会，对教会开出5000澳元罚金，另有30名教徒遭罚1000澳元（约新台币2万元）。

澳洲媒体引用教会昨天在脸书直播的布道影片，内容说道：「以耶稣之名，我们拒绝在我们城市内进行任何封锁。我们奉耶稣之名宣布封城结束。」

教会未立即回应记者的评论要求。

雪梨是新南威尔斯州（New South Wales）首府，州长贝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）今天在记者会中对民众公然擅自抵触防疫规范表示失望。

澳洲最大城市雪梨正竭力阻止Delta变异株疫情扩散，尽管大雪梨地区民众受居家令规范，每天新增病例仍超过800例。

© 2021 AFP