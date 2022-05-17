奋战死守多日 260多名乌军撤离亚速钢铁厂

（法新社基辅16日电） 乌克兰副国防部长马利亚尔今天指出，260多名乌克兰军人已自马立波（Mariupol）港市遭围困的亚速钢铁厂撤离。总统泽伦斯基称这些军人是国家英雄，需要活下来。

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法新社报导，马利亚尔（Ganna Malyar）声明指出，「53名伤势严重的（军人）已自亚速钢铁厂（Azovstal）撤离，至新亚速斯克（Novoazovsk）附近的医疗地点接受治疗。」

她说，其他211人经人道走廊被送至欧连尼夫卡（Olenivka）。

新亚速斯克和欧连尼夫卡目前由俄罗斯军队和亲俄分离主义者掌控。

马利亚尔说：「将执行一项交换程序，让他们未来能重回家园。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）表示：「我希望能拯救我们大兵的性命。」

他在今晚声明中指出：「我要强调的是，乌克兰需要国家英雄活下来。这是我们的信念。」

乌克兰总参谋部表示，坚守马立波的乌军「执行了他们的战斗任务」，现在他们的主要目标是「保住人员的性命」。

根据上传社群网站脸书（Facebook）的声明，靠着死守亚速钢铁厂，乌军未让俄军快速掠取乌南的札波罗热市（Zaporizhzhia）。「马立波的捍卫者是我们的英雄，他们将名垂青史。」

亚速钢铁厂已成为抗俄侵略的象徵，尽管马立波其他地区已遭俄军攻下，仍有数百军人坚守在此战斗。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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