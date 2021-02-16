奋战4盘力克兹韦列夫 乔科维奇晋级澳网4强

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（法新社墨尔本16日电） 世界球王乔科维奇今天在澳洲网球公开赛与德国名将兹韦列夫陷入激烈苦战，并一度怒砸球拍，所幸终场以4盘打包对手，生涯第39度闯进大满贯赛最后4强。

拿过8座澳网男单冠军奖杯的乔科维奇（Novak Djokovic）抱腹伤上阵，今天表现并不稳定。他先丢掉第一盘，其后深深依靠坚强毅力，最后以6比7（6/8）、6比2、6比4和7比6（8/6）淘汰兹韦列夫（Alexander Zverev）。

名列大会第6种子的兹韦列夫，去年在澳网4强止步，败给奥地利好手提姆（Dominic Thiem）；尽管他其后在美国网球公开赛（US Open）首度打进大满贯赛决赛，却又再度输给提姆痛失夺冠机会。

乔科维奇下一场比赛将对上从会外赛一路晋级的俄罗斯选手克拉特塞夫（Aslan Karatsev），外界普遍看好这位塞尔维亚天王可顺利挺进澳网决赛，追求创网坛纪录的生涯第9座澳网男单冠军，以及个人生涯第18座大满贯赛冠军。

克拉特塞夫在8强赛以2比6、6比4、6比1、6比2淘汰带伤出赛的保加利亚名将狄米特罗夫（GrigorDimitrov），继续他在本届澳网的惊奇之旅。

© 2021 AFP