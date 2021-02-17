奥克兰COVID-19疫情未扩大 纽西兰解除封锁令

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（法新社威灵顿17日电） 纽西兰今天解除国内最大城市奥克兰（Auckland）的防疫封锁令，总理阿尔登（Jacinda Ardern）表示有信心能控制住2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。

人口将近200万人的奥克兰，近日验出3起社区感染病例后，本月14日对全市下达居家防疫令，这是奥克兰近6个月来首度实施封锁。

阿尔登表示，这3名确诊者都来自同个家庭，相关的密切接触者筛检都呈阴性反应。

阿尔登说：「我们（似乎）没有爆发大规模疫情，这只是小范围的传染，可透过平常的接触追踪和采检程序控制住。」

她指出，奥克兰将在今晚解封，不过防疫警戒仍维持在第2级，公共聚会人数将限制在100人以内，并要求民众搭乘大众运输工具时配戴口罩。

纽西兰人口约有500万人，根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）网站统计，纽西兰的COVID-19确诊病例累计2340例，染疫死亡病例仅有26 人，防疫成果广受赞扬。

阿尔登还说，纽西兰在出现社区病例时，会严格追踪接触者并广泛采检，如今再度证明这种防疫措施奏效。（译者：张晓雯/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP