奥克拉荷马州长签署入法 禁怀孕6周以上堕胎

（法新社华盛顿3日电） 美国奥克拉荷马州议会日前通过女性怀孕6周禁止堕胎法案，这项法案今天交由州长签署入法。

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共和党籍州长史提特（Kevin Stitt）在推特发文说：「我感到骄傲能将『奥克拉荷马心跳法案』（Oklahoma Heartbeat Act）签署入法。我希望奥州成为美国最尊重生命的州，我代表全州400万居民，他们绝大多数希望保护胎儿。」

这项法案禁止怀孕6周以上堕胎，医疗紧急情况不在此限，但不包括性侵或乱伦案件。

美国政治新闻媒体Politico今天披露一份美国最高法院主要意见书（majority opinion）草稿，内容暗示美国大法官将投票推翻「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）判决。

美国最高法院1973年以7比2的票数做出划时代「罗诉韦德案」裁决后，美国女性在怀孕期三阶段（trimester）第一阶段内堕胎的权利在全国受到保护。

如果裁决草案得到最高法院确认，堕胎法将立即留给各州立法机构决定，预计将有多达半数颁布禁令或新的限制措施。

在美国大部分地区可能禁止堕胎的情况下，许多妇女可能得被迫跋涉远地接受手术、或增加创伤性分娩的可能性。

像史提特这样的共和党人，多年来一直试图推翻「罗诉韦德案」，在前总统川普任命3名保守派大法官后，最高法院的政治平衡急剧右倾，「罗诉韦德案」被推翻只是迟早的问题。（译者：陈怡君/核稿：徐睿承）

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