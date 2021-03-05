奥利地丹麦找以色列研发疫苗 法国开轰

广告 继续浏览后续

（法新社耶路撒冷4日电） 以色列、奥地利与丹麦领袖今天在耶路撒冷宣布，3国将结盟共同研发、生产下一代的新型冠状病毒疫苗；但此举已在欧洲招致批评。

法新社报导，以色列总理尼坦雅胡与丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、奥地利总理库尔茨（Sebastian Kurz）共同举行记者会，尼坦雅胡表示，3国将开展「研究与发展资金」，联手致力于未来疫苗的共同生产。

尼坦雅胡说：「我们不知道（现行）疫苗能撑住多久...是半年？一年、两年？是更久或是更短？我们都不知道，因此我们必须保护民众，避免疫情卷土重来及对抗变种病毒。」

不过尼坦雅胡未说明资金额度或产能目标。

佛瑞德里克森表示，3个国家「都有极佳的研究实力，能为研制下一代疫苗铺路」，还说他们也可能会尝试合作临床试验。

丹麦和奥地利均为欧盟成员，两国和以色列结盟研发疫苗，已引起其他成员像法国的批评，说维持欧盟架构仍是确保欧盟内「团结」最好的方法。

库尔茨已在1日宣布奥、丹、以结盟，并说欧盟药品管理局（EMA）「核准疫苗太慢」，导致欧盟在制药与供应方面易出现瓶颈。

但法国为欧盟药管局辩护，坚持「达成疫苗需求的最佳解方，就是留在欧盟架构内」。

法国3日晚间说：「这就是为什么确保欧盟成员国之间团结，比以往更为重要的原因。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP