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（法新社维也纳11日电） 在奥地利执政党试图摆脱导致前总理库尔茨（Sebastian Kurz）请辞下台的贪腐丑闻之际，外交部长查伦柏（Alexander Schallenberg）今天接下总理大位。

35岁的库尔茨之前是欧洲最年轻的领袖之一，曾被封为政坛「神童」，但他在卷入贪腐丑闻后，于9日晚间请辞。

当地时间下午1时许，52岁的查伦柏在总统范德贝伦（Alexander Van der Bellen）见证下宣誓就职。范德贝伦表示，政府现在背负「恢复信任的重责大任」。

库尔茨所属的中间偏右「人民党」（OeVP）及其联合政府少数党伙伴绿党（Greens）希望能摆脱丑闻往前看，做完直到2024年的任期，然而上周事件的余波可能继续发酵。

奥地利检方6日突袭与人民党有关的几个地点后，库尔茨便开始承受下台压力，而这份压力有部分来自绿党。

检察官宣布对库尔茨和另外9人展开调查，指他们在2016到2018年的贪腐交易中，动用公款来确保媒体做有利的报导。

库尔茨9日否认有不当行为，重申外界对他的指控「不实」，他冷静地表示：「我将能澄清此事，这一点我很确定。」

© 2021 AFP