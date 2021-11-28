奥地利强制打疫苗数万人抗议 总理坚称是轻微干涉

（法新社维也纳28日电） 奥地利宣布将祭出疫苗强制令，数以万计人民上街抗议以示反对，总理查伦柏（Alexander Schallenberg）今天坚称，与替代方案相比，强制打疫苗是「轻微干涉」。

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警方昨天晚间表示，约有2万5000人聚集在南部城市格拉茨（Graz）示威，抗议活动大致和平。

警方也指出，3名20多岁的男子因被指控行纳粹礼而遭调查，并有数十起违反戴口罩规定的案例。

查伦柏在与义大利「晚邮报」（Corriere della Sera）的访问中说，奥地利政府「遗憾地」被迫转向强制接种疫苗策略，以提高目前的完整接种率。

奥地利目前完整接种率略低于67%，查伦柏表示，当前这一数字使奥地利永远无法摆脱一波波新疫情以及封城激辩的恶性循环。

查伦柏说：「每一次封城都是对基本权利的严重干涉，相比之下，强制接种疫苗是轻微干涉。」

此外，昨天有约3500人在奥地利圣波尔坦（Sankt Poelten）抗议，11人遭逮捕，其中多数是因「攻击性行为」而被捕，另有一名警察受伤。

克拉根福（Klagenfurt）也有约5000人参与示威活动。

圣波尔坦示威是由极右翼自由党（FPOe）筹画，党领导人基克（Herbert Kickl）一直在反对防疫措施，并倡议未经证实的COVID-19治疗方法。自由党成员也在克拉根福抗议活动中发表演说。（译者：张瑷/核稿：陈政一）

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