奥地利燃煤电厂重启 因应俄国天然气减供

（法新社维也纳19日电） 为了因应俄罗斯天然气供应减少导致的电力短缺，奥地利政府今天宣布将重新启用一座封存的燃煤发电厂。

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奥地利政府表示，有关当局将与该国主要电力供应商Verbund集团合作，让南部梅拉赫（Mellach）的一个燃煤发电厂重新开始运作。

发布消息之前，奥地利政府才召开了危机因应会议。

会议的目的是要在遇到紧急情况时，有能力再次利用煤炭发电。但奥地利环境部门告诉「奥地利新闻通讯社」（APA），这个过程可能需要好几个月的时间。

梅拉赫电厂是奥地利最后一个燃煤发电厂，于2020年春季关闭，以实现该国政府逐步淘汰高污染的能源，朝100%可再生能源愿景迈进。

奥地利保守派总理内哈默（Karl Nehammer）说：「我们的首要目标，是要确保国内能源的供给。」

他解释说，奥地利80%的天然气供应来自俄罗斯。

他补充说：「这么做是为了以其他能源或供应商来取代俄罗斯天然气，以便能够继续储备所需。」

奥地利政府的声明表示，截至6月中，该国有39%的储存容量。

奥地利政府5月已制订一套紧急计画，但在俄国能源巨擘俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）宣布将减少供应后，奥地利政府决定采取更多作为。

俄罗斯天然气工业公司表示，与去年同期相比，今年1月1日到6月15日间，至非前苏联国家的出口量下降了28.9%。

而德国同样在俄罗斯减少天然气供应后宣布紧急措施，其中包括增加煤炭使用，以满足能源需求，说这是「痛苦却不可或缺」的一步。

© 2022 AFP