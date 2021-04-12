奥地利男子告政府 控环保不力害他病况加重

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（法新社维也纳12日电） 奥地利一环保团体今天表示，当地一名多发性硬化症患者9日向欧洲人权法院递状控告奥地利政府，指控当局未善尽气候保护责任，导致全球暖化造成他的病况加重。

由瑞典环保少女童贝里（GretaThunberg）发起的「周五为未来而战」（Fridays ForFuture）环保运动奥地利分支今天说，名为麦克斯M（Mex M.）的提告男子罹患的多发性硬化症，症状会依气温变化。

担任能源顾问的40岁原告表示：「（气温）达到摄氏25度，我就得坐轮椅。换句话说，我已经受到气候危机的影响，且未来影响还会更大。」「如果提告成功，我就能要求采取有效的气候措施，并在法庭上要求这项权利。」

原告律师克瑞玛（Michaela Kroemer）告诉法新社：「气候法律的约束薄弱，让人无法有机会做任何事来反抗气候变迁。政府的无作为已失职。」

奥地利环境部从去年初开始由一名绿党政治人物领导，截至目前尚未回应置评要求。

这起诉讼的经费来自「周五为未来而战」发起的群众募资，短短几周内已募得3万欧元（约新台币102万元）。

克瑞玛说，他的当事人去年已在奥地利提出告诉，但奥地利宪法法庭以「适格问题」为由拒绝审理。

另有其他数宗类似告诉已向位于法国史特拉斯堡（Strasbourg）的欧洲人权法院（European Court ofHuman Rights，ECHR）提出，包括有6名葡萄牙人控告数十个欧洲国家政府未履行对抗气候变迁的承诺。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP