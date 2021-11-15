奥地利祭10天禁足令 未打疫苗任意外出罚逾1万6

（法新社维也纳14日电） 奥地利COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊人数创新高，总理查伦柏今天表示，明天起将对未施打疫苗民众实施10天居家管制，违者可处500欧元（约新台币1万6200元）罚款。

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奥地利是第一个采取这类举措的欧盟国家；其他欧洲政府也考虑祭出不受欢迎的抗疫措施，例如荷兰将成为今年冬季第一个再度实施局部封锁令的西欧国家，以阻止病毒进一步传播。

奥地利本周单日新增确诊人数创新高，这个人口近900万的国家疫苗接种人口涵盖率目前约达65%，低于欧盟平均值67%。

奥地利祭出这项管制措施，意味12岁以上未接种疫苗、或未能提出染疫后康复证明的民众将不得随意离家外出，除非是购买民生必需品、运动或就医等例外情况。

查伦柏（Alexander Schallenberg）在电视记者会中表示：「情势严峻…不可轻忽，很遗憾，我们有必要采取这项行动。」

奥地利政府表示，未来10天将由警察巡逻不定点拦检，之后再检讨执行成果。

国会主要委员会今晚已通过相关规定，违者可处500欧元罚款，拒绝出示接种或康复证明者则将处以3倍罚款。

查伦柏在记者会中再次呼吁，尚未接种的民众尽快施打疫苗。（译者：纪锦玲）

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