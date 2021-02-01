奥地利群众不顾游行禁令 上街抗议防疫封锁

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（法新社维也纳31日电） 奥地利首都维也纳今天有数以千计民众无视游行禁令，上街抗议政府的防疫宵禁与封锁措施，群众当中包括一些新纳粹分子。

法新社报导，维也纳1月16日曾聚集约1万人抗议2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫限制令，当中有许多人不理会防疫安全措施。警方昨天宣布禁止再举行游行活动。

然而在极右派奥地利自由党（FPOe）策划下，许多人参加今天的游行，而且没有按照政府规定戴口罩与维持社交距离。

新纳粹分子也混杂在人群之中，当队伍开始朝国会大厦前进时，群众阻碍了交通，并拒绝解散。

警方逮捕约10名抗议者，且有4名警察在肢体冲突中受伤。

这是奥地利自由党及成员基克（Herbert Kickl）首度正式号召民众抗议奥地利第3波防疫封锁。基克曾担任内政部长。

官方不准举行这场游行的理由是担忧变异病毒传染力更强，可能导致更多人染疫，而且难以对参与游行的群众追踪接触史。

奥地利的学校、运动俱乐部、旅馆、餐厅、文化活动场地以及许多商店都已关闭，目的是遏阻疫情蔓延，但奥地利的滑雪渡假胜地获准开门营业。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP