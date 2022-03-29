奥斯卡台上掌掴克里斯洛克 威尔史密斯声明致歉

（法新社洛杉矶28日电） 美国非裔男星克里斯洛克（Chris Rock）昨天在奥斯卡颁奖典礼拿威尔史密斯（Will Smith）老婆光头造型开玩笑，威尔史密斯气得冲上台呼了他一巴掌。威尔史密斯今天发出声明致歉。

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威尔史密斯在社群媒体上发出声明写道：「所有形式的暴力都是有害且具破坏性的。我昨晚在奥斯卡颁奖典礼上的行为令人无法接受也不可原谅，拿我开玩笑是工作的一部分，但拿洁达身体状况开玩笑让我无法忍受，我反应太情绪化了。」

「克里斯，我要公开向你道歉。我越线了，我错了。我感到不好意思，我的行为没有表现出我想成为的那种人。在爱和善意的世界里，没有暴力的容身之地。」

「我也想向影艺学院、节目制作群、所有的出席者和全世界的观众道歉。我想向威廉丝家族和我的『王者理查』大家庭道歉。我深感遗憾，我的行为玷污了我们所有人原本美好的旅程。我还在努力中。」

威尔史密斯的演员妻子洁达苹姬史密斯（Jada Pinkett Smith）2018年透露自己有脱发问题，因此干脆剃光头。

克里斯洛克昨天在台上却把这拿来开玩笑，用电影「魔鬼女大兵」（G.I. Jane）中黛咪摩儿（Demi Moore）饰演的美国女兵剃光头的形象调侃洁达苹姬史密斯，惹得威尔史密斯大发飙。

© 2022 AFP