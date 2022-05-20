奥斯卡电影配乐大师范吉利斯辞世

（法新社雅典20日电） 希腊作曲家范吉利斯（Vangelis）与世长辞，享寿79岁。他曾以1981年电影「火战车」（Chariots of Fire）赢得奥斯卡最佳原创配乐奖。

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受委任的律师事务所表示，范吉利斯17日辞世，但未透露死因。根据多家希腊媒体消息，范吉利斯是在法国染疫过世。

希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在推特上发文说，范吉利斯是「电子音乐的先驱」，「他搭着『火战车』展开他漫长的旅程」。米佐塔基斯写道，如今音乐界失去了这位国际大师。

美国国家航空暨太空总署（NASA）也推文哀悼这位巨星殒落，并感谢他曾为NASA探索木星等任务作曲。

范吉利斯1943年在希腊中部沿海城镇阿格里亚（Agria）出生，本名Evangelos Odysseas Papathanassiou，幼时就对音乐产生兴趣，还会敲打锅碗瓢盆或把东西放到父母的钢琴弦上，实验声音的变化。

他从希腊民谣和东正教合唱音乐汲取养分，但没有受过正规的音乐训练，他后来说这有助于保留他的创造力。

范吉利斯起初加入希腊的摇滚乐团，但在希腊1967年发生政变建立军政府后，25岁时前往法国巴黎，加入年轻艺术家出走行列。离乡背井的他受到当时的新兴电子合成器领域吸引，让他创作的旋律更为丰富。

尽管与同胞卢索斯（Demis Roussos）合组的乐团「爱神之子」（Aphrodite's Child）于1970年代初期在欧洲「前卫摇滚」圈大放异彩，但走红伴随的商业表演压力让范吉利斯感到不自在，决定各自分飞。

范吉利斯1974年搬到英国伦敦，成立尼莫录音室（Nemo Studios），这个「声音实验室」在十多年内制作了他大部分的个人专辑。他也是在这里写出「火战车」的配乐拿下奥斯卡奖。这部电影叙述英国田径选手在1924年奥运为国争光的事迹。

范吉利斯曾说，这个作品的背后有一部分是向他的父亲致敬，因为他是一名热爱跑步的业余跑者。然而范吉利斯不太在乎此曲所享有的巨大人气，他当时告诉采访者：「这不过又是一首音乐。」

在横跨50年的创作生涯中，他从太空探索、野生动物、未来主义建筑、新约圣经及1968年法国学运等多元领域与事件中汲取灵感。

范吉利斯为许多电影创作配乐，包括同胞科斯塔加夫拉斯（Costa-Gavras）执导的「失踪」（Missing），「南极物语」（Antarctica）、「叛逆巡航」（The Bounty）、「1492征服天堂」（1492: Conquest of Paradise）、雷利史考特（Ridley Scott）的「银翼杀手」（Blade Runner），以及波兰斯基（Roman Polanski）「钥匙孔的爱」（Bitter Moon）与奥利佛史东（Oliver Stone）的「亚历山大帝」（Alexander）等。

范吉利斯是一位多产的作曲家，作品从广告音乐和电影配乐到精致的交响乐风格作品皆有，还与Yes乐团主唱安德森（Jon Anderson）合作过几张专辑。

范吉利斯曾为NASA的2001年火星漫游者号（Mars Odyssey）和2011年朱诺号（Juno Jupiter）任务写过音乐，也曾为戏剧和芭蕾舞曲创作，以及2002年世界杯足球赛的官方主题曲「足球圣歌」（Anthem），作品跨界无远弗届，获奖无数。

范吉利斯2018年根据知名物理学家霍金（Stephen Hawking）生前的讯息作曲悼念，欧洲太空总署（European Space Agency）并将此播送到太空。

© 2022 AFP