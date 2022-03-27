奥斯卡重回好莱坞 乐动心旋律最佳影片呼声高

（法新社好莱坞26日电） 因疫情关系睽违好莱坞杜比剧院（Dolby Theatre）1年后，奥斯卡颁奖典礼明天重回好莱坞这个「花花世界」，入围者将齐聚未来感十足的宴会厅，参加电影界最盛大的1夜。

广告 继续浏览后续

通过严格Covid-19（2019冠状病毒疾病）采检规定的大咖明星，会为了第94届奥斯卡颁奖典礼，再次穿出他们最好的礼服走上红毯。

本届最佳影片原本以「犬山记」（The Power of the Dog）呼声最高，被认为可望替Netflix夺下该平台首座奥斯卡最大奖，但近几周最佳影片的竞赛更趋白热化，许多业界人士现在更看好Apple+ TV讲述听障家庭故事的独立剧情片「乐动心旋律」（CODA）。

无论最佳影片大奖最后奖落「犬山记」还是「乐动心旋律」，都将是奥斯卡史上首次由串流平台夺下奥斯卡最大奖。

北爱尔兰导演肯尼斯布莱纳（Kenneth Branagh）的「贝尔法斯特」（Belfast）也是热门得主之一，美国娱乐业界周刊「综艺」（Variety）编辑戴维斯（Clayton Davis）就说，「这是两雄相争或三抢一的竞赛」。

他最近亲眼见证「乐动心旋律」声势看涨：「过去这2年大家都很闷，『乐动心旋律』积极正向，让人振奋，我想投票者也有想振奋的心情。」

「好莱坞报导」（The Hollywood Reporter）影坛大奖专栏作家费恩柏格（Scott Feinberg）赞同地说，「竞争非常激烈」。

珍康萍（Jane Campion）的「犬山记」虽说喜爱的人不少，「却比较两极化」，「不是每个人都欣赏」。

美国影艺学院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）一名投票者说，「乐动心旋律」落居下风，反而有利，可能因此获得同情票。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2022 AFP