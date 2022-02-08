奥斯卡金像奖 主要入围名单出炉

（法新社洛杉矶8日电） 第94届奥斯卡金像奖入围名单今天揭晓，颁奖典礼定于3月27日在洛杉矶举行，以下为主要入围名单。

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●最佳影片奖

「贝尔法斯特」（Belfast）

「乐动心旋律」（CODA）

「在车上」（Drive My Car）

「千万别抬头」（Don't Look Up）

「沙丘」（Dune）

「王者理查」（King Richard）

「甘草糖披萨」（Licorice Pizza）

「夜路」（Nightmare Alley）

「犬山记」（The Power of the Dog）

「西城故事」（West Side Story）

●最佳导演奖

肯尼斯布莱纳（Kenneth Branagh）/「贝尔法斯特」

保罗汤玛斯安德森（Paul Thomas Anderson）/「甘草糖披萨」

珍康萍（Jane Campion）/「犬山记」

滨口龙介/「在车上」

史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）/「西城故事」

●最佳男主角奖

哈维尔巴登（Javier Bardem）/「里卡多一家」（Being the Ricardos）

班奈狄克康柏拜区（Benedict Cumberbatch）/「犬山记」

安德鲁加菲（Andrew Garfield）/「倒数时刻」(tick, tick... BOOM!)

威尔史密斯（Will Smith）/「王者理查」

丹佐华盛顿（Denzel Washington）/「马克白」（The Tragedy of Macbeth，暂译）

●最佳女主角奖

洁西卡雀丝坦（Jessica Chastain）/「神圣电视台」（The Eyes of Tammy Faye，暂译）

奥莉薇雅柯尔曼（Olivia Colman）/「失去的女儿」（The Lost Daughter）

潘妮洛普克鲁兹（Penelope Cruz）/「平行母亲」（Parallel Mothers）

妮可基��（Nicole Kidman）/「里卡多一家」

克莉丝汀史都华（Kristen Stewart）/「史宾赛」（Spencer）

●最佳男配角奖

希朗汉德（Ciaran Hinds）/「贝尔法斯特」

特洛伊科特苏尔（Troy Kotsur）/「乐动心旋律」

杰西普莱蒙（Jesse Plemons）/「犬山记」

JK西蒙斯（J.K. Simmons）/「里卡多一家」

寇帝史密麦菲（Kodi Smit-McPhee）/「犬山记」

●最佳女配角奖

亚莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）/「西城故事」

安洁纽艾莉丝（Aunjanue Ellis）/「王者理查」

克莉丝汀邓斯特（Kirsten Dunst）/「犬山记」

茱蒂丹契（Judi Dench）/「贝尔法斯特」

洁西伯克利（Jessie Buckley）/「失去的女儿」

●最佳改编剧本

「乐动心旋律」

「在车上」

「沙丘」

「失去的女儿」

「犬山记」

●最佳原创剧本

「贝尔法斯特」

「千万别抬头」

「王者理查」

「甘草糖披萨」

「世界上最糟糕的人」（The Worst Person In The World）

●最佳动画片奖

「魔法满屋」（Encanto）

「漂浪人生」（Flee，暂译）

「路卡的夏天」（Luca）

「米家大战机器人」（The Mitchells vs. the Machines）

「寻龙使者：拉雅」（Raya and the Last Dragon）

●最佳国际影片奖（旧称最佳外语片）

「在车上」/日本

「漂浪人生」/丹麦

「上帝之手」（The Hand of God，暂译）/义大利

「世界上最糟糕的人」/挪威

「不丹是教室」（Lunana: A Yak in the Classroom）/不丹

●最佳原创歌曲奖

No Time To Die/「007：生死交战」（No Time To Die）

Somehow You Do/「四个好日子」（Four Good Day）

Dos Oruguitas/「魔法满屋」

Be Alive/「王者理查」

Down to Joy/「贝尔法斯特」

© 2022 AFP