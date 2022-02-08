奥斯卡金像奖 主要入围名单出炉
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（法新社洛杉矶8日电） 第94届奥斯卡金像奖入围名单今天揭晓，颁奖典礼定于3月27日在洛杉矶举行，以下为主要入围名单。
●最佳影片奖
「贝尔法斯特」（Belfast）
「乐动心旋律」（CODA）
「在车上」（Drive My Car）
「千万别抬头」（Don't Look Up）
「沙丘」（Dune）
「王者理查」（King Richard）
「甘草糖披萨」（Licorice Pizza）
「夜路」（Nightmare Alley）
「犬山记」（The Power of the Dog）
「西城故事」（West Side Story）
●最佳导演奖
肯尼斯布莱纳（Kenneth Branagh）/「贝尔法斯特」
保罗汤玛斯安德森（Paul Thomas Anderson）/「甘草糖披萨」
珍康萍（Jane Campion）/「犬山记」
滨口龙介/「在车上」
史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）/「西城故事」
●最佳男主角奖
哈维尔巴登（Javier Bardem）/「里卡多一家」（Being the Ricardos）
班奈狄克康柏拜区（Benedict Cumberbatch）/「犬山记」
安德鲁加菲（Andrew Garfield）/「倒数时刻」(tick, tick... BOOM!)
威尔史密斯（Will Smith）/「王者理查」
丹佐华盛顿（Denzel Washington）/「马克白」（The Tragedy of Macbeth，暂译）
●最佳女主角奖
洁西卡雀丝坦（Jessica Chastain）/「神圣电视台」（The Eyes of Tammy Faye，暂译）
奥莉薇雅柯尔曼（Olivia Colman）/「失去的女儿」（The Lost Daughter）
潘妮洛普克鲁兹（Penelope Cruz）/「平行母亲」（Parallel Mothers）
妮可基��（Nicole Kidman）/「里卡多一家」
克莉丝汀史都华（Kristen Stewart）/「史宾赛」（Spencer）
●最佳男配角奖
希朗汉德（Ciaran Hinds）/「贝尔法斯特」
特洛伊科特苏尔（Troy Kotsur）/「乐动心旋律」
杰西普莱蒙（Jesse Plemons）/「犬山记」
JK西蒙斯（J.K. Simmons）/「里卡多一家」
寇帝史密麦菲（Kodi Smit-McPhee）/「犬山记」
●最佳女配角奖
亚莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）/「西城故事」
安洁纽艾莉丝（Aunjanue Ellis）/「王者理查」
克莉丝汀邓斯特（Kirsten Dunst）/「犬山记」
茱蒂丹契（Judi Dench）/「贝尔法斯特」
洁西伯克利（Jessie Buckley）/「失去的女儿」
●最佳改编剧本
「乐动心旋律」
「在车上」
「沙丘」
「失去的女儿」
「犬山记」
●最佳原创剧本
「贝尔法斯特」
「千万别抬头」
「王者理查」
「甘草糖披萨」
「世界上最糟糕的人」（The Worst Person In The World）
●最佳动画片奖
「魔法满屋」（Encanto）
「漂浪人生」（Flee，暂译）
「路卡的夏天」（Luca）
「米家大战机器人」（The Mitchells vs. the Machines）
「寻龙使者：拉雅」（Raya and the Last Dragon）
●最佳国际影片奖（旧称最佳外语片）
「在车上」/日本
「漂浪人生」/丹麦
「上帝之手」（The Hand of God，暂译）/义大利
「世界上最糟糕的人」/挪威
「不丹是教室」（Lunana: A Yak in the Classroom）/不丹
●最佳原创歌曲奖
No Time To Die/「007：生死交战」（No Time To Die）
Somehow You Do/「四个好日子」（Four Good Day）
Dos Oruguitas/「魔法满屋」
Be Alive/「王者理查」
Down to Joy/「贝尔法斯特」
© 2022 AFP