奥斯卡颁奖典礼本月登场 众多巨星将亲临

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（法新社洛杉矶12日电） 爱好电影的人若已厌倦无趣的Zoom视讯连线颁奖典礼，现在可以松一口气。奥斯卡典礼制作人将邀请超级大咖亲自出席，包括布莱德彼特与瑞丝薇丝朋，都在今天公布的颁奖嘉宾中。

本月25日的奥斯卡典礼主要在洛杉矶市中心联合车站（Union Station）举行。在历经一年来遏制2019冠状病毒疾病（COVID-19）的封锁措施后，加州受到大规模疫苗施打计画鼓舞，正加速重新开放。主办单位表示，将以「宛如电影的颁奖典礼」为主题。

根据主办方声明，这场典礼卡司真可说是星光熠熠，「瓦数很高，可能得戴太阳眼镜」。

除了哈里逊福特（Harrison Ford）与瑞丝薇丝朋（Reese Witherspoon）外，颁奖人还包括去年奥斯卡男女主配角奖项得主瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）、芮妮齐薇格（Renee Zellweger）、布莱德彼特（Brad Pitt）、萝拉邓（Laura Dern），以及以「寄生上流」获得「最佳影片」和「最佳导演」的韩国导演奉俊昊（Bong Joon-ho）。

此外，安琪拉贝瑟（Angela Bassett）、荷莉贝瑞（Halle Berry）与布莱恩克兰斯顿（Bryan Cranston）也会出席。这是自疫情爆发促使加州去年3月领先各州祭出居家隔离限制后，首度有这么多A咖群聚好莱坞红毯。

受疫情影响而延后两个月举办的第93届奥斯卡金像奖，将在联合车站与传统会场杜比剧院（Dolby Theatre）两地同时转播连线，现场预计也会有音乐表演。在英国和法国也会设立会场进行连线，给无法飞到洛杉矶的各国被提名人。

© 2021 AFP