奥斯卡首位非裔影帝薛尼鲍迪辞世 拜登欧巴马等人致哀

（法新社洛杉矶7日电） 好莱坞首位赢得奥斯卡最佳男主角奖的非裔男星薛尼鲍迪（Sidney Poitier）辞世，享耆寿94岁。许多艺人纷纷致哀，美国总统拜登和前总统欧巴马等政坛人士也哀悼这位传奇演员。

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拜登表示，薛尼鲍迪是「千载难逢的演员和倡导先锋，他的作品承载如此巨大的尊严、力量和气度，以至于改变了大银幕内外的世界」。

欧巴马推文说：「薛尼鲍迪透过开创性角色和独特才华，体现了尊严和气度，展现电影让我们更紧密团结的力量。他也为后代演员开启了机会之门。」

巴哈马总理戴维斯（Philip Davis）证实这位拥有美巴双重国籍的老牌巨星过世。他说：「我今早得知薛尼鲍迪离世，深感悲痛。」

根据戴维斯的发言人说法，薛尼鲍迪昨晚在美国加州洛杉矶家中与世长辞，但死因等细节尚待公布。

坐拥两座奥斯卡小金人的美国男星丹佐华盛顿（Denzel Washington）在致法新社声明中赞扬薛尼鲍迪是位绅士，「为我们所有人打开了关闭多年的大门」。

知名女星琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）也推文致哀，说他向大家展示摘星圆梦的勇气。另一位奥斯卡奖得主薇拉戴维丝（Viola Davis）说薛尼鲍迪的「尊严、平常气度、力量、卓越及电人的纯粹魅力…告诉了我们，身为黑人的我们很重要！」

知名电视脱口秀女主持人欧普拉（Oprah Winfrey）写道：「对我来说，大树中的大树已经倒下，他就是薛尼鲍迪。」

薛尼鲍迪以1958年电影「逃狱惊魂」（The Defiant Ones）成为首位入围奥斯卡最佳男主角奖的非裔男星，5年后凭藉「野百合」（Lilies of the Field）中的精湛演技成为第一位奥斯卡非裔影帝，创下历史。他在这部1963年电影中饰演一名协助德国修女在沙漠中建造教堂的工人。

在美国1950年代和1960年代种族隔离制度盛行引发种族紧张局势之际，薛尼鲍迪审慎选片，权衡个人成就与使命感，以求化解外界对非裔的偏见和刻板印象，经典作品包括1967年「谁来晚餐」（Guess Who's Coming to Dinner）和「恶夜追缉令」（In the Heat of the Night）。

薛尼鲍迪在「谁来晚餐」饰演一名非裔医师，到白人未婚妻家中拜访女方父母时面临跨种族通婚的偏见与挑战。他在「恶夜追缉令」则饰演一名非裔警察，在一桩谋杀案调查中遭遇种族歧视。他当年还在电影「吾爱吾师」（To Sir, With Love）中扮演一名到伦敦学校遭遇顽劣学生的老师。

其他经典作品还包括1965年「再生缘」（A Patch of Blue）、「黑板森林」（The Blackboard Jungle）、「阳光下的葡萄干」（A Raisin in the Sun）等。

薛尼鲍迪1974年获英国女王伊丽莎白二世封为爵士，1997年出任巴哈马驻日本大使，之后还兼任驻联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）大使。他2009年获时任总统欧巴马颁发美国最高平民荣誉「总统自由奖章」（Presidential Medal of Freedom）。

此外，他1994年至2003年担任迪士尼公司（Walt Disney Co.）董事会成员，还曾于2002年获颁奥斯卡终身成就奖。除大银幕的成就外，他在小萤幕也曾演过南非首位非裔总统曼德拉（Nelson Mandela）和美国最高法院首位非裔大法官马歇尔（Thurgood Marshall）等重量级历史人物。

© 2022 AFP