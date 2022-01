奥斯卡首位非裔影帝薛尼鲍迪过世 享耆寿94岁

(法新社洛杉矶7日电) 好莱坞首位赢得奥斯卡最佳男主角奖的非裔男星薛尼鲍迪(Sidney Poitier)辞世,享耆寿94岁。

巴哈马总理戴维斯(Philip Davis)证实这位拥有美巴双重国籍的老牌巨星过世。他说:「我今早得知薛尼鲍迪离世,深感悲痛。」

根据戴维斯的发言人说法,薛尼鲍迪昨晚在美国加州洛杉矶家中与世长辞,但死因等细节尚待公布。

薛尼鲍迪以1958年电影「逃狱惊魂」(The Defiant Ones)成为首位入围奥斯卡最佳男主角奖的非裔男星,5年后凭藉「野百合」(Lilies of the Field)中的精湛演技成为第一位奥斯卡非裔影帝,创下历史。

在美国1950年代和1960年代种族隔离制度盛行引发种族紧张局势之际,薛尼鲍迪审慎选片,权衡个人成就与使命感,以求化解外界对非裔的偏见和刻板印象,经典作品包括1967年「谁来晚餐」(Guess Who's Coming to Dinner)和「恶夜追缉令」(In the Heat of the Night)。

薛尼鲍迪在「谁来晚餐」饰演一名非裔医师,到白人未婚妻家中拜访女方父母时面临跨种族通婚的偏见与挑战。他在「恶夜追缉令」则饰演一名非裔警察,在一桩谋杀案调查中遭遇种族歧视。他当年还在电影「吾爱吾师」(To Sir, With Love)中扮演一名到伦敦学校遭遇顽劣学生的老师。

其他经典作品还包括1965年「再生缘」(A Patch of Blue)、「黑板森林」(The Blackboard Jungle)、「阳光下的葡萄干」(A Raisin in the Sun)等。

薛尼鲍迪1974年获英国女王伊丽莎白二世封为爵士,1997年出任巴哈马驻日本大使,之后还兼任驻联合国教育、科学及文化组织(UNESCO)大使。他2009年获时任总统欧巴马颁发美国最高平民荣誉「总统自由奖章」(Presidential Medal of Freedom)。

此外,他1994年至2003年担任迪士尼公司(Walt Disney Co.)董事会成员,还曾于2002年获颁奥斯卡终身成就奖。除大银幕的成就外,他在小萤幕也曾演过南非首位非裔总统曼德拉(Nelson Mandela)和美国最高法院首位非裔大法官马歇尔(Thurgood Marshall)等重量级历史人物。

