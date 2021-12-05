奥斯汀：近日中国军事行动类似排练 美将继续挺台

（法新社华盛顿4日综合外电报导）美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）今天表示，中国近来在台湾周围的大规模军事行动类似「排练」，而他重申华府对台的强烈支持。

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奥斯汀表示，美国持续支持「台湾自卫的能力」。

奥斯汀是在加州锡米谷（Simi Valley）雷根总统图书馆（Reagan Presidential Library）一场国防论坛做出上述言论。这场演说大部分聚焦于自信心日增的中国所构成的种种挑战，他并强调华府与北京之间的「真正歧异」。

奥斯汀说：「他们看似在探索自身真实的能耐。」他说：「这看起来极像排练。」

奥斯汀表示，目前全球唯有中国有能耐利用其「经济、外交、军事和科技力量来对一个稳定开放的国际系统，发动一场持久的挑战」。

他接着表示，美中这全球两大经济体「在利益和价值观上有真切的歧异，但真正重要的是如何管理这些歧异」。

他表示，中国领导阶层日益明确表达「对现行秩序的不满，以及要推翻美国做为世界领导者的目标」。

然而，他说：「美国不寻求对峙也不寻求冲突…我们并不寻求新的冷战，也不试着将世界划分为势不两立的集团。」

这位退役四星将领说，面对中国挑战，美国会加深与该区友善国家的联系，包括透过联合演习。

奥斯汀说，「我们坚守一中原则」，但同时「仍然致力于遵循台湾关系法，支持台湾自卫能力，同时间保有能耐来抵抗任何可能危及台湾人民安全的武力进犯」。

© 2021 AFP