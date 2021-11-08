奥蒂嘉铲除挑战者 拜登批尼加拉瓜大选造假

（法新社华盛顿7日电） 美国总统拜登今天抨击尼加拉瓜总统大选「造假」，因为长期执政的奥蒂嘉（Daniel Ortega）铲除挑战者后笃定连任。

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拜登在白宫有关「尼加拉瓜造假选举」的声明中说：「尼加拉瓜总统奥蒂嘉和他的妻子、副总统穆丽优（Rosario Murillo）今天所策划的是一场装模作样的选举，不自由也不公平，而且最肯定的是不民主。」

奥蒂嘉政权「在选举日前就操纵结果」，自5月以来关押了近40名反对派人士，包括7位原想成为总统候选人的挑战者，并「阻挡政党」参选。

拜登也抨击奥蒂嘉打压并「霸凌」独立媒体、民间企业及公民社会。

拜登说：「长期不受欢迎而且现在没有民主授权的情况下，奥蒂嘉及穆丽优家族如今是以独裁者的身分统治尼加拉瓜。」

尼加拉瓜今天举行总统大选投票，人权团体形容氛围充满恐惧。

在3万名军警人员的监视下，历时11小时的投票在晚间6时（台湾时间8日上午8时）结束。

75岁的奥蒂嘉料将连续赢得第4个5年总统任期，这也是他第5度当选总统。

拜登呼吁奥蒂嘉「即刻采取行动恢复民主」，并释放「遭不当关押人士」。他还说，美国「将动用我们手边所有民主与经济工具支持尼加拉瓜人民，并追究奥蒂嘉-穆丽优政府及助长弊端者的责任」。

华府和欧洲联盟早已在选前对奥蒂嘉家族成员及盟友祭出制裁。

© 2021 AFP