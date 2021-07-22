奥运代表队同机5人检测阳性 捷克总理痛骂「丢脸」

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（法新社布拉格22日电） 搭乘同班机前往日本，参加东京奥运的5名捷克代表队选手和官员检测出阳性。捷克总理今天对此说出重话。

捷克沙滩排球选手斯鲁科娃（Marketa Nausch Slukova）成为奥运选手村中第3位检测阳性的捷克选手后，总理巴比斯（Andrej Babis）痛骂这种情况「丢脸」。

巴比斯告诉媒体：「我不能接受，我不知道这怎么会发生。」

斯鲁科娃的奥地利籍教练和丈夫诺许（Simon Nausch），和另一名沙滩排球选手裴鲁西奇（Ondrej Perusic），以及捷克桌球选手席鲁切克（Pavel Sirucek），本周稍早检测出阳性。

捷克代表队队医沃拉切克（Vlastimil Voracek）入境东京时，筛检出阳性。代表队发言人向法新社证实，这5人都在同一班机。

巴比斯说：「我们不断劝说民众接种疫苗，队医却没接种。最重要的是，这对选手不公平。」

捷克奥运代表团团长多克托（Martin Doktor）表示，捷克奥会已对这起群聚感染展开调查。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP