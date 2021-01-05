奥运大叔后继有人 日51岁大姊誓言传承爱与友谊

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（法新社东京5日电） 日本已故「奥运大叔」山田直稔后继有人了。51岁的奥运铁粉石川恭子今天表示，将接续山田应援每一届夏季奥运的精神，分享爱、友谊与笑容。

新型冠状病毒第3波疫情让日本上下惶恐不安，首相菅义伟昨天宣布考虑对东京都等首都圈发布「紧急事态宣言」。

日本放送协会（NHK）日前民调显示，日本多数民众反对今年举行已遭延后的2020东京奥运，多数受访者偏好延后举行或直接取消，但石川持不同意见。

石川拥有自己的资讯科技公司，是个成功的商业女强人，然而每隔4年就会摇身一变，成为奥运热血狂粉。

1992年，石川前往西班牙巴塞隆纳当背包客，当时她成功买到一张便宜的奥运开幕式门票，被现场激昂沸腾的气氛震慑，从此踏上她的热血狂粉之路。

隔天，她遇到同样来自日本的山田直稔。山田从1964年东京奥运起，每届夏季奥运从不缺席，当时已是小有名气的奥运狂粉，两人后来成为忘年之交。

在日本有「奥运大叔」封号、总带着金色礼帽出席的山田，与石川所到之处都广结善缘，与人为友。

山田2019年以92岁高龄仙逝，留下未尽心愿，无缘再次亲睹东京举办奥运。

石川说：「很遗憾，因为这届东奥原本可以为他身为奥运狂粉的一生划下完美句点。」

「我想努力传承他的影响和精神。当然，我不是他，所以我会试着尽力用自己的方式完成。他传下接力棒，但角色不同。」

「对山田和我来说，出席奥运的目的不仅是欢呼打气…主要的目的是分享爱、友谊和笑容。」

石川认为接下来东京奥运一定会令人难忘。她说：「它会是希望的象徵，会是我们仍在奋斗的象徵，也是全人类的希望。」（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP