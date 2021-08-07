奥运累积11面奖牌 菲丽丝傲视美国田径史

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（法新社东京7日电） 美国短跑好手菲丽丝今天与队友赢得东京奥运女子4x400公尺接力金牌，拿下生涯第11面奥运奖牌，超越男子传奇名将刘易士，成为美国史上最多奥运奖牌的田径运动员。

美国今天一路领先，以3分16秒85摘金，波兰3分20 秒53得到银牌，牙买加队以3分21秒24获得铜牌。美国队在奥运女子4x400公尺接力已7连霸。

菲丽丝（Allyson Felix）昨天在400公尺夺得铜牌后，进帐生涯第10面奥运奖牌，打破她原本和牙买加田径女将奥蒂（Merlene Ottey）共同保有的9面奥运奖牌女子纪录，并追平刘易士（Carl Lewis）的10面奖牌成绩。今天再镀1金之后，她以11面跃居美国最多奥运奖牌的田径运动员，其中包括7金3银1铜。

芬兰男子中长跑好手努密（Paavo Nurmi）1920至1928年间在奥运夺得12面奖牌，是历来奥运奖牌第一多的田径选手。

菲丽丝擅长200、400公尺，2004年尚未满19岁时在雅典首次站上奥运舞台，接下来她未曾缺席，这次东奥是她生涯第5次出征奥运。2018年她曾经紧急剖腹产下女婴，花费很大的工夫才又重回跑道，因此她的成就更显得难能可贵。

美国过去仅15名女性运动员参加过5次以上奥运，其中只有3人是田径选手。而那15人中，只有拿过12面奖牌的游泳好手托瑞斯（Dara Torres）奥运奖牌数比菲丽丝多。

© 2021 AFP