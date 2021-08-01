奥运网球女双 捷克组合摘金

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（法新社东京1日电） 东京奥运今天举行网球女双决赛。拿下今年法网冠军的捷克组合卡雷茨科娃/斯尼科娃以7比5、6比1直落二，击败刚拿下女单奥运冠军的班西琪及其瑞士同胞格鲁比奇的组合镀金。

第一种子卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）/斯尼科娃（Katerina Siniakova）第一盘与对手互不相让，好不容易占到上风，第2盘则势如破竹，最后在第5个赛末点夺金。

卡雷茨科娃与斯尼科娃在决赛前的3场比赛都打到决胜局才分出胜负，但今天对抗班西琪（Belinda Bencic）/格鲁比奇（Viktorija Golubic）组合明显占上风。卡雷茨科娃也是今年法网女单冠军得主。

这是捷克史上第一面网球奥运金牌。不过斯洛伐克退役名将梅奇尔（Miloslav Mecir）曾在1988年奥运为捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）拿下男单金牌。

班西琪昨天在单打决赛击败捷克好手万卓索娃（Marketa Vondrousova），原本有望成为史上第4位在奥运单双打都夺金的网球选手，但最终女双项目以银牌作收。

© 2021 AFP