女友成反政变运动首名死者 缅甸青年誓言续反抗

广告 继续浏览后续

（法新社奈比多7日电） 恒亚扎（Hein Yar Zar）在刺青艺术家把他的初恋情人肖像纹上他的胸口时，露出痛苦表情。他的女友在缅甸军方镇压行动中丧生，成了反抗军政府的象徵。

恒亚扎的女友苗兑兑凯（Mya Thwate Thwate Khaing）2月9日在首都奈比多街头示威时，头部中弹送医，10天后宣告不治，成为军方展开镇压行动以来首名丧命的抗议者。

此后，她的形象成了从军政府手上夺回权力的血腥战斗的象徵。缅甸军方上月拘捕文人政府领导人翁山苏姬（Aung San Suu Kyi），萌芽不久的民主政治因此受挫。

对21岁的恒亚扎来说，女友年轻的生命嘎然停止，虽令人悲痛，也让他决心坚持抗议下去，

他告诉法新社记者：「我们今年有许多计画。她却在生日前夕丧命。」

「我想念着她，把她的倩影纹在身上。这是我俩的回忆。」

苗兑兑凯在生日前两天被军方子弹击中脑部，陷入昏迷的她在病榻度过20岁生日。

几天后，印有她肖像的长达15公尺布条，高挂在商业城市仰光的一座桥上，部分抗议人士称她「烈士」。

她的死引发国际社会对军政府的严厉谴责，多个国家针对缅甸军方将领祭出制裁。

随着安全部队对示威民众的镇压更加残暴，截至今天为止，已经有超过50名示威者在抗议活动丧生。

「没人能像她一样。」 恒亚扎伸出臂膀，露出上头多年前刺下的山盟海誓「永远在一起」。

© 2021 AFP