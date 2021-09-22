女子公路旅行途中失踪证实身亡 FBI：初判他杀

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（法新社华盛顿21日电） 美国联邦调查局（FBI）今天表示，在怀俄明州一处国家公园发现的女尸证实是公路旅行一半失踪的裴蒂托（Gabby Petito）。FBI并说法医初步研判是他杀。

FBI声明说，怀俄明州提顿郡（Teton County）法医表示，本月19日发现的尸首是裴蒂托，「初步研判是他杀」，死亡原因尚待最后验尸报告确定。

裴蒂托11日被家人通报失踪，由于整案过程曲折离奇，美国各大媒体争相报导。

22岁裴蒂托与她23岁男友劳德里（Brian Laundrie）6月底、7月初离开女方纽约住处，开着她的厢型车畅游美国各大国家公园，并记录旅程过程、上传社群网站。

俩人的旅游纪录中看得到美西壮丽景色，也看得到他们在白色厢型车旁开心亲吻的留影。

不过劳德里9月1日却独自一人开着厢型车回佛罗里达州北港（North Port）家中。女方家属10天后报警通报女儿失踪。

最后一次有人看到裴蒂托是8月24日，当时她人刚离开犹他州盐湖城（Salt Lake City）的旅馆。裴蒂托的家人认为她准备前往大提顿国家公园（Grand Teton National Park）。

但她8月27日据说仍有发送简讯给母亲，还说一再接到「史丹」（Stan）的来电和语音。她母亲说，史丹是裴蒂托的祖父，可是裴蒂托以前从未直呼祖父名字过。

且更早之前，8月12日时，犹他州摩艾布（Moab）警察曾拦检到裴蒂托和劳德里的厢型车。从警方释出的随身纪录仪影像显示，裴蒂托哭着告诉警方她与男友争吵，有时男方还会对她动手动脚。

警方并没有拘捕两人，但坚持两人当晚分开睡，女方睡车上、男方睡旅馆。

警方9月11日接获女方家人报警后展开搜索，并宣布朗德瑞为此案「利害关系人」。朗德瑞拒绝与警方合作，接着17日也被家人通报失踪。

警方19日在怀俄明州布里杰-提顿国家森林（Bridger-Teton National Forest）一处偏远地区发现一具符合裴蒂托特徵的遗体。而遗体发现之处，距离裴蒂托和劳德里8月27日晚间拍摄的旅游影片地点相隔仅300公尺。

FBI发布声明，呼吁8月27日至30日期间曾接触过裴蒂托和朗德瑞，或见过他们厢型车的民众提供线索。

© 2021 AFP