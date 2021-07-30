女子游泳接力仅摘铜 澳洲教练被骂翻

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（法新社东京29日电） 东京奥运女子4X200公尺自由式接力项目，原先被看好的澳洲队仅摘铜，澳媒点名教练遴选参赛队员的决策太自满，以致金牌拱手让给中国。

法新社报导，为了让更多游泳队的队员赢得奖牌，澳洲队遴选与预赛完全不同的四人组阵容。

澳洲队也把原本排在第4棒负责最后冲刺的女子200 公尺自由式金牌得主提特穆斯（Ariarne Titmus）改调第1棒，可能是打算给这位赢得两金的选手，打破个人世界纪录的机会。

不过这个盘算没如愿，即使本届女子4X200公尺自由式接力前3名都打破了7分41秒50的世界纪录，但澳洲在这个最被看好可望胜出的项目夺金失利仅摘铜。

「雪梨每日电讯报」（Sydney Daily Telegraph）报导，这个4人组的阵容「大错特错」，于此同时，5面奥运金牌得主、澳洲泳坛伟人「鱼雷」索普（Ian Thorpe）也质疑这个4人组阵容的排序。

澳洲教练巴克萨尔（Dean Boxall）被问到他们是否太自满，他说：「我就知道马上会遭到批评，我完全没有低估对手。」

澳洲队的决赛4人组阵容分别是提特穆斯、麦肯伊（Emma McKeon）、威尔森（Madison Wilson）与尼尔（Leah Neale），现年17岁的新秀欧凯勒根（Mollie O'Callaghan）被刷掉引发争议。

欧凯勒根在预赛以1分55秒11打破青少年世界纪录，这个成绩优于麦肯伊、威尔森与尼尔在决赛的表现。

总教练泰勒（Rohan Taylor）说，昨天预赛结束欧凯勒根疲惫不堪。「为了争取团队胜利，没把握她会游得更快，我们找来状况好的…选手拚决赛，这就是我们采取的策略」。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2021 AFP