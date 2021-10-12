女性得主不及男性？诺贝尔奖：没保障名额这回事

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（法新社斯德哥尔摩11日电） 今年诺贝尔奖只有1名女性得奖，远不如男性有12人获殊荣，颁奖单位瑞典皇家科学院今天对此表示，诺贝尔奖并未设定性别保障名额。

诺贝尔奖自1901年开始颁发至今，仅59名女性摘下桂冠，占总得奖人6.2%，今年唯一女性得主是获颁和平奖的菲律宾记者瑞萨（Maria Ressa）。

瑞典皇家科学院（Royal Swedish Academy of Sciences）负责颁发诺贝尔化学奖、物理学奖和经济学奖。

瑞典皇家科学院秘书长韩森（G?ran Hansson）接受法新社访问时，捍卫诺贝尔奖遴选方式，法新社将问题与回答整理如下：

●颁奖给女性有困难吗？

「很遗憾女性得主这么少，这反映社会环境的不公，过去如此，现在亦然，我们还有很大的努力空间。」

「我们决定不为性别或族裔设下保障名额，我们希望得主…都是因为做出最重大的发现而获奖，而非因为性别或族裔得奖，这才符合诺贝尔先生的遗愿。」

●如何确保女性的努力被看见？

「我们希望确保所有值得表扬的女性都有获诺贝尔奖评量的公平机会，所以我们下了相当大的功夫鼓励提名女性科学家。我们也要确定能掌握委员会与学院的问题、下意识的偏见，并邀请社会学家来演讲，举办小组座谈，做了不少努力。」

●今年没有女性值得获颁（科学类）诺贝尔奖？

「今年没有女性拿下科学奖项…要记得西欧或北美的自然科学教授只有10%是女性，在东亚甚至更少。」

●诺贝尔奖是否反映科学界的真实状况？

「是…也要记得评选、提名和选出得奖人需要时间…可以说这个情况与10年或20年前相同。」

●有更多女性得主不是会传递正面讯息吗？

「我们讨论过这点…不过我们担心，那到头来会变成得奖人是因为身为女性而得奖，而非因为出类拔萃而得奖。」

●未来该怎么做？

「我们将确保会有更多比例的女性科学家获邀提名，也会继续确保委员会中有女性，但我们需要协助，社会也得提供帮助。我们须以不同态度来看待女性投身科学界这件事…这样她们才有机会做出值得被奖项肯定的重大发现。」

© 2021 AFP