女性接连遇害 委内瑞拉300多人上街抗议

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（法新社委内瑞拉阿卡里瓜27日电） 1周内接连传出3名女性遇害之后，超过300名示威者今天聚集在委内瑞拉农业州波图古萨州（Portuguesa），抗议与性别相关的「杀害女性」（Femicide）行为。

男男女女高呼「正义」，手持以黑色签字笔写着「别再发生」的气球，在北部城市阿卡里瓜（Acarigua）平和示威，驾驶人按鸣喇叭以示支持。

首都卡拉卡斯（Caracas）也有群众聚集示威。

21日开始接连3名女性遇害，第一个是17岁的马蒂内兹（Eliannys Martinez），她在距离阿卡里瓜约30公里的图伦市（Turen）上教堂后遇害。22日，同一座城镇又发生20岁女子法康（Eduarlis Falcon）从家中前往健身房途中遇害事件。根据当地媒体，两人都有遭性侵迹象。

33岁的索沙（Carmine Sosa）则是上周在波图古萨州死于前男友之手。

司法部长沙柏（Tarek William Saab）承诺「最大正义」，并宣示将调查马蒂内兹和法康之死。沙柏办公室表示，2017年以来已知发生过610件「杀害女性」事件，而其中一半已经破案。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP