女性走上街头 抗议世界对阿富汗危机欠缺作为

（法新社喀布尔26日电） 在阿富汗首都喀布尔，女性倡议人士高举标语，上面写着「为什么全世界沉默坐视我们死去？」，抗议国际社会对阿富汗危机欠缺作为。

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今天约有十几名高举争取女性受教权、工作权标语的倡议人士走上喀布尔街头，塔利班随后阻止媒体靠近游行队伍。

「阿富汗女性维权者自发运动」（Spontaneous Movement of Women Activists in Afghanistan）的1名活动主办者阿米力（Wahida Amiri）告诉法新社：「我们要求联合国秘书长支持我们的受教育权和工作权。现在我们的一切都已被剥夺。」

阿米力说，「我们无意反对塔利班，只是想要和平示威。」

这群女性针对阿富汗「政治、社会和经济形势」的抗议活动，最初计划在联合国阿富汗援助团（UNAMA）附近举行。

结果，活动在最后一刻移往前「绿区」入口，绿区是多个西方国家大使馆所在地，如今多数使节团都已在8月时撤离阿富汗。

在这个严密戒备区域的入口，塔利班枪手起先只是要求示威者与媒体记者离开现场。一名法新社记者随后看见12名警卫前来增援，其中多数配备武器，他们将现场的记者推开，并没收正在摄影的1名当地记者的手机。

由于塔利班仍不允许女性重返工作岗位，也不让大多数女孩上学，最近数周喀布尔经常出现此类象徵性示威活动。

本月21日，约20名女性被允许游行超过90分钟，但数名报导示威活动的外国和当地记者遭到塔利班武装分子殴打。

© 2021 AFP